З Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік: призначено додаткові поїзди

З Перемишля відправився четвертий за сьогодні спеціальний поїзд з громадянами України, які опинилися заблокованими на території Євросоюзу через заходи з протидії коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Facebook.

Спеціальним поїздом з Перемишля в Україну повертаються ще 614 українських громадян. Загалом сьогодні з Польщі були евакуйовані понад 2 тисячі українців.

"Загалом ці рейси допомогли дістатися України 2402 громадянам. Ще один рейс з Перемишля запланований на вечір", - відзначили в МЗС.

Квиток на наступні потяги можна купити тільки через онлайн-систему Укрзалізниці:

Поїзд № 705/706 - 716/715 відправиться з Перемишля 21 березня о 13:10 і прибуде до Києва о 22:17 того ж дня. Поїзд №715 / 716 - 706/705 відправиться з Перемишля 21 березня в 15:50, прибуде до Києва о 00:46 22 березня.

При цьому з Києва в Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів, а бригада стюардів, що обслуговує поїзд, забезпечена всіма засобами захисту та дезінфекції.

Раніше 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.