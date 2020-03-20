підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 березня 2020, пʼятниця, 17:27 6
Суспільство 2020-03-20T19:15:03+02:00
Українські Новини
З Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік: призначено додаткові поїзди

З Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік: призначено додаткові поїзди

Ольга Фандорина
Польща, Евакуація, Українці в Польщі, Пшемисль
Інтерсіті. Поїзд. Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Інтерсіті. Поїзд. Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

З Перемишля відправився четвертий за сьогодні спеціальний поїзд з громадянами України, які опинилися заблокованими на території Євросоюзу через заходи з протидії коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Facebook.

Спеціальним поїздом з Перемишля в Україну повертаються ще 614 українських громадян. Загалом сьогодні з Польщі були евакуйовані понад 2 тисячі українців.

"Загалом ці рейси допомогли дістатися України 2402 громадянам. Ще один рейс з Перемишля запланований на вечір", - відзначили в МЗС.

З Польщі повертаються додому ще понад 600 українців, - МЗС

Квиток на наступні потяги можна купити тільки через онлайн-систему Укрзалізниці:

  1. Поїзд № 705/706 - 716/715 відправиться з Перемишля 21 березня о 13:10 і прибуде до Києва о 22:17 того ж дня.
  2. Поїзд №715 / 716 - 706/705 відправиться з Перемишля 21 березня в 15:50, прибуде до Києва о 00:46 22 березня.

При цьому з Києва в Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів, а бригада стюардів, що обслуговує поїзд, забезпечена всіма засобами захисту та дезінфекції.

Раніше 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.

Крім того, де можна перетнути кордон України автотранспортом.

Більше новин про: Польща Евакуація Українці в Польщі Пшемисль

В Україні провели 700 тестів на COVID-19. Це в 210 разів менше, ніж в Італії
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Новини
Ярославський перерахував $2 млн на цільову діяльність Харківського антикризового штабу 19:40
У Львові підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом 19:34 Інфографіка
Через пандемію коронавірусу США припиняє видачу віз 19:22
З жовтня 2019 від грипу померло 66 осіб. За останній тиждень - троє 19:18
У Чехії респіраторні маски будуть друкувати на 3D-принтерах 18:51
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти 15:34
Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти 15:43
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти 15:58
Ярославський перерахував $2 млн на цільову діяльність Харківського антикризового штабу 19:40
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: freepik
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві 16:43
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
більше новин
Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok