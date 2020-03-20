Міжнародні перегони "Формула-1" пройдуть у віртуальному форматі

Міжнародні гонки "Формула-1", які повинні були пройти в 2020 році в Австралії, пройдуть у віртуальному режимі у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Formula-1.

Зазначається, що організатори "Формула-1" оголосили про запуск вирутального чемпіонату — серії Virtual Grand Prix на час відсутності реальних гонок.

Віртуальні гонки проходитимуть замість перенесених або скасованих Гран-прі. У них візьмуть участь кілька гонщиків "Формули-1". Перший етап пройде 22 березня — віртуальне Гран-прі Бахрейну. Кожен наступний гоночний вікенд буде означати, що відкладена гонка "Формули-1" в реальному часі замінюється віртуальним Гран-прі.

Гонки будуть проводитися на базі гри F1 2019. Тривалість гонки складе 28 кіл. Подивитися трансляцію можна буде на офіційних каналах "Формули-1" на YouTube, Facebook і Twitch.

Як повідомляли Українські Новини, Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус, однак вони можуть пройти без глядачів у зв'язку з пандемією епідемії.