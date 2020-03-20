YouTube і Netflix знизять якість відео для користувачів через пандемію коронавірусу

Після того, як YouTube заявили, що не будуть монетизувати відео, де згадується коронавірус, на сьогоднішній день, найбільший відеохостинг спільно з американським стрімінг-сервісом Netflix заявили, що знизять навантаження на інтернет-провайдерів, пов'язану з карантином через пандемію коронавірусу. Про це передає Bloomberg.

Наголошується, що рішення прийняли після того, як 19 березня з даним проханням звернувся єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Він закликав транслювати відео в стандартному якості, виключивши варіант HD. Через карантин, багато хто залишаються вдома, тому прогнозується збільшення навантаження на мережі.

YouTube заявив, що в Європі тимчасово знизять якість всього трафіку за замовчуванням на 30 днів.

В Netflix планують, що зниження якості відео протягом місяця зменшить загальний трафік приблизно на 25%, але це дозволить забезпечувати якісним сервісом користувачів. У стрімінг-сервісі говорять, що глядачі не помітять цих змін.

За останній тиждень користувачі стали проводити на стрімінг-сервісах на 20% більше часу. А ось в таких країнах, як Іспанія та Австрія, — на 40%.

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