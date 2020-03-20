Организаторы Atlas Weekend не переносят фестиваль, но уже считают убытки

Организаторы музыкальных событий смущены влиянием карантина на украинскую ивент-индустрию и предвидят миллионные убытки, как и туристическая отрасль.

Так руководитель Concert.ua. Дмитрий Феликсов оценивает их примерно в 500 млн гривен, пишет "Украинская правда. Жизнь".

"Думаю, что наша отрасль испытывает значительные потери по сравнению с собственным масштабом. Билеты на события в ближайшем будущем не продаются (падение в 10-15 раз), а на перенесенные события равны нулю. Организаторы несут убытки из-за предоставления авансов артистам, площадкам и проплату рекламы. Часть их расходов не будут компенсированы даже за счет перенесенного события", - делится соображениями Дмитрий.

"Такой ситуации на рынке еще не было и ни один из нас не был готов", - комментирует ситуацию Лидия Клов, СЕО Pop Corn UA.

Организаторы пока ведут переговоры с менеджментом артистов, авиакомпаниями, тревел-агентами, гостиницами, концертными площадками и другими контрагентами.

Потери сложно оценить на сегодня, однако уже хорошо понятно, что счет идет на сотни тысяч.

Эксперты считают, что первый и самый тяжелый удар приняли билетные операторы.

Игроки отрасли отмечают, вернуть деньги за билеты - очень сложно, поскольку большинство из них покрыли расходы на анонсирование событий.

"Я прошу всех без исключения, кто приобрел билеты на любое мероприятие (независимо какого организатора/учреждения/агентства и т.п.) не требовать возврата средств за перенесенные мероприятия. Все мы пытаемся сейчас удержать индустрию "на плаву" - понимая, что имеем дело с невиданным доселе форс-мажором, не требуем возврата средств от авиакомпаний, артистов, площадок или гостиниц, а ищем компромисса относительно переноса и сохранения уже внесенных платежей на будущее", - добавляет Лидия Клов.

При этом, организаторы не теряют оптимизма и пока не отменяют запланированные события на летний сезон.

"До Atlas Weekend осталось 4 месяца - эта новость нас успокаивает. Поэтому мы не собираемся отменять событие, которое ждут сотни тысяч сторонников фестиваля. Также мы не планируем переносить на другие даты - наша команда продолжает работать в более сжатом дистанционном формате. Ежедневно выздоравливают тысячи людей, медицина движется вперед, а власти принимают серьезные меры по предотвращению распространения вируса. Так или иначе - нас ждет светлое и музыкальное будущее", - отмечает Дмитрий Сидоренко, основатель фестиваля Atlas Weekend.

Относительно государственной поддержки, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий Александр Санченко добавил, что они активно работают с органами власти по преодолению последствий эпидемии.

Так, на прошлой неделе ассоциация обратилась к премьер-министру с просьбой учесть существенные убытки ивент-индустрии от ограничительных мер.

Кроме того, состоялась встреча с Торгово-промышленной палатой по применению участниками рынка нормы о форс-мажоре.

Как сообщали Українські Новини, в Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса.

Кроме того, Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса.