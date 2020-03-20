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20 березня 2020, пʼятниця, 14:10 27
Суспільство 2020-03-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Ярина Вацяк
Надзвичайний стан, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Дніпропетровській області
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Через коронавірус Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться в повідомленні пресслужби Дніпропетровської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Дніпропетровська область ввела надзвичайну ситуацію, щоб максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко стежити за виконанням карантинних заходів, яких жителі області мають дисципліновано дотримуватися. Режим надзвичайної ситуації чітко визначає спосіб координації органів державної влади. Все - для оперативного реагування на виклики в умовах всесвітньої пандемії, недопущення подальшого розповсюдження інфекції та мінімізації її негативних наслідків", - зазначив голова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко.

Комісія визначила епідемічну ситуацію на території області, викликану коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створена координаційна група.

Туди увійшли керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники Національної поліції, транспортних та інших служб.

Керівником координаційної групи призначений заступник голови обладміністрації Дмитро Стригун.

Основне завдання групи - моніторинг епідситуації в регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози і організація заходів щодо попередження розповсюдження вірусу, а також забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області зафіксовано 6 випадків коронавірусної інфекції.

Тепер українці можуть відстежувати розповсюдження коронавіруса в країні онлайн.

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Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
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