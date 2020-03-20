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20 березня 2020, пʼятниця, 09:40 8
Силові структури 2020-03-20T10:45:02+02:00
Українські Новини
На в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин

На в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, карантин в Києві
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія

На в'їздах у Київ діють вісім стаціонарних постів для недопущення розповсюдження коронавірусу, яким в Україні заразилися вже 26 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

Так, повідомляється, що до складу стаціонарних постів входять представники поліції і військовослужбовці Нацгвардії.

"Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів. Основна мета заходів - роз'яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, що попереджають про відповідальність за недотримання вимог. Це превентивні заходи, що проводяться особливо з тими суб'єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень", - йдеться в повідомленні.

Всього в добу для виконання завдань на постах залучаються 80 гвардійців. Військовослужбовці і поліцейські забезпечені масками та дезінфікуючими засобами. Водії і пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, 19 березня не було.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих.

Також ми писали, як правильно дезінфікувати приміщення при пандемії коронавірусу.

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