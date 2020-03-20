На в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин

На в'їздах у Київ діють вісім стаціонарних постів для недопущення розповсюдження коронавірусу, яким в Україні заразилися вже 26 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

Так, повідомляється, що до складу стаціонарних постів входять представники поліції і військовослужбовці Нацгвардії.

"Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів. Основна мета заходів - роз'яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, що попереджають про відповідальність за недотримання вимог. Це превентивні заходи, що проводяться особливо з тими суб'єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень", - йдеться в повідомленні.

Всього в добу для виконання завдань на постах залучаються 80 гвардійців. Військовослужбовці і поліцейські забезпечені масками та дезінфікуючими засобами. Водії і пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, 19 березня не було.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих.

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