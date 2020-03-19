НАБУ міряє температуру своїм співробітникам і відвідувачам через коронавірус

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє температуру тіла у своїх співробітників і відвідувачів через карантин, який ввели через коронавірус.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

НАБУ почало вживати посилені заходи безпеки в контексті запобігання поширенню вірусу два тижні тому.

В бюро обладнали точки з дезінфекторами, в тому числі і на прохідній, щоб в усі відвідувачі (не тільки співробітники) могли скористатися антисептиком для рук.

"З понеділка, 16 березня, відвідувачам і співробітникам бюро перевіряють температуру тіла", - йдеться у відповіді.

Під час проведення слідчих дій (наприклад, обшуків у приватних будинках) вже протягом кількох останніх років детективи надягають бахали і працюють у рожевих рукавичках.

На даний момент до цього комплекту додалися медичні маски.

Однак їх запаси майже вичерпані.

НАБУ вирішує питання, як убезпечити своїх працівників, які працюють на виїзді.

Всередині бюро налагоджена постійна внутрішня комунікація: співробітників оперативно інформують про ситуацію з поширенням вірусу, способи забезпечення безпеки, надсилають психологічні поради та рекомендації щодо організації робочого процесу в поточних умовах.

Частині співробітників надана можливість віддаленої роботи та роботи за гнучким графіком.

Організація працює з урахуванням прийнятих у зв'язку з пандемією законодавчих актів.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ підтвердив 21 випадок захворювання на коронавірус в Україні. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області.

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