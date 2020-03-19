У Дніпропетровській області зафіксували перші випадки коронавірусу

В той час, як у Києві зафіксували третій випадок коронавірусу, сьогодні, 19 березня, у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих коронавірусною інфекцією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, пише пресслужба.

Так, повідомляється, що зараз інфіковані під пильним наглядом медиків.

"Є два лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19. Пацієнти зараз отримують всю необхідну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися в Дніпропетровську область з-за кордону. Зараз їх стан здоров'я стабільний, почувають себе добре.

Зараз медики виявляють всі контакти, які могли мати хворі, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію.

В області визначено дві госпітальні бази Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. В цілому вони - на 430 ліжок.

Щоб захистити себе:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували третій випадок коронавірусу.

А 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні, кількість хворих збільшилася до 16 чоловік.