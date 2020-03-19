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19 березня 2020, четвер, 16:31 62
Медицина 2020-03-19T16:55:26+02:00
Українські Новини
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ

У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ

Ярина Вацяк
ВОЗ, Коронавірус, групи ризику
Медпункт. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Медпункт. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В той час, як в Італії готуються тестувати першу вакцину від коронавіруса, Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що люди з серцево-судинними і респіраторними захворюваннями (викликаними зокрема курінням) мають високий ризик розвитку тяжких симптомів COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України у соціальній мережі Facebook.

"Дослідження 55924 лабораторно підтверджених випадків в Китаї показують, що показник смертності у пацієнтів з COVID-19 значно вища серед хворих з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком, ніж у тих, хто не мав хронічних захворювань раніше", - йдеться в ньому.

Так, у ВООЗ визначили, що куріння є чинником ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, що викликає COVID-19, вражає насамперед дихальну систему і часто викликає легке і тяжке ураження дихальних шляхів.

Водночас, COVID-19 є новим захворюванням, тому безпосередня зв'язок між курінням і хворобою ще не доведена.

"Але очевидна взаємозв'язок між COVID-19 і здоров'ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Більш слабку серцево-судинну систему мають хворі COVID-19 з курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців вразливими до тяжких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання коронавірусом в Україні, а 19 березня підтвердили ще один випадок у Житомирській області.

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