МВФ призначив першим заступником директора-розпорядника Окамото

Міжнародний валютний фонд (МВФ) призначив першим заступником директора-розпорядника Джеффрі Окамото.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.



Виконавча рада МВФ затвердила прискорене призначення Окамото першим заступником керуючого директора з 19 березня 2020 року.



Керуючий директор МВФ Кристаліна Георгієва спочатку запропонувала його призначення 12 березня 2020 року з датою початку дії 30 березня.



"З огляду на виняткові проблеми, з якими стикаються країни-члени МВФ у зв'язку з пандемією COVID-19, я дуже рада, що виконавча рада МВФ погодилася заздалегідь призначити Джеффрі", - сказала Георгієва.



Останнім часом Окамото займав посаду виконувача обов'язків помічника міністра фінансів США з міжнародних фінансів і розвитку, де йому було доручено спостерігати за глобальними фінансовими ринками; управління координацією з G7, G20 і Радою з фінансової стабільності; нагляд за міжнародними валютними справами; ведення переговорів із регіональних і двосторонніх економічних питань; нагляд за участю США в міжнародних фінансових інститутах.



Раніше він був виконувачем обов'язків заступника міністра фінансів США з міжнародних справ і очолював переговори казначейства з торгівлі з Китаєм.



Як повідомляли Українські Новини, у лютому поточного року перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон вирішив подати у відставку. Ліптон перебував на цій посаді з вересня 2011 року.