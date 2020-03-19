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  • МВФ призначив першим заступником директора-розпорядника Окамото
19 березня 2020, четвер, 15:39 6
Світ 2020-03-19T15:40:37+02:00
Українські Новини
МВФ призначив першим заступником директора-розпорядника Окамото

МВФ призначив першим заступником директора-розпорядника Окамото

Валерия Драгомирова
МВФ, Призначення, Джеффрі Окамото
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд (МВФ) призначив першим заступником директора-розпорядника Джеффрі Окамото.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

Виконавча рада МВФ затвердила прискорене призначення Окамото першим заступником керуючого директора з 19 березня 2020 року.

Керуючий директор МВФ Кристаліна Георгієва спочатку запропонувала його призначення 12 березня 2020 року з датою початку дії 30 березня.

"З огляду на виняткові проблеми, з якими стикаються країни-члени МВФ у зв'язку з пандемією COVID-19, я дуже рада, що виконавча рада МВФ погодилася заздалегідь призначити Джеффрі", - сказала Георгієва.

Останнім часом Окамото займав посаду виконувача обов'язків помічника міністра фінансів США з міжнародних фінансів і розвитку, де йому було доручено спостерігати за глобальними фінансовими ринками; управління координацією з G7, G20 і Радою з фінансової стабільності; нагляд за міжнародними валютними справами; ведення переговорів із регіональних і двосторонніх економічних питань; нагляд за участю США в міжнародних фінансових інститутах.

Раніше він був виконувачем обов'язків заступника міністра фінансів США з міжнародних справ і очолював переговори казначейства з торгівлі з Китаєм.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому поточного року перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон вирішив подати у відставку. Ліптон перебував на цій посаді з вересня 2011 року.

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