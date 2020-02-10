Первый замдиректора МВФ Липтон решил подать в отставку

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон решил подать в отставку. Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини. Липтон покинет свой пост в конце февраля. Он уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав. Липтон находился на этой должности с сентября 2011 года. Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества. Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020. Ранее, в конце 2019 года Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ.