Первый замдиректора МВФ Липтон решил подать в отставку

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон решил подать в отставку.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Липтон покинет свой пост в конце февраля.

Он уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.

Липтон находился на этой должности с сентября 2011 года.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

Ранее, в конце 2019 года Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ.