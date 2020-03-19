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19 березня 2020, четвер, 12:34 7
Економіка 2020-03-19T15:45:04+02:00
Українські Новини
Зниження цін на нафту не вплине на ціну палива через зниження курсу гривні, - KLO

Зниження цін на нафту не вплине на ціну палива через зниження курсу гривні, - KLO

Григорий Яковенко
Бензин, АЗС KLO, курс гривні, Паливо, Світові ціни на нафту
Бензин. Машина. Фото: pexels
Бензин. Машина. Фото: pexels

Зниження світових цін на нафту не вплине на ціну бензину і дизпалива через зниження курсу гривні.

Про це Українським Новинам повідомив фінансовий директор мережі АЗС KLO Ігор Чернявський.

"Нафтопродукти з більш дешевої нафти потраплять в Україну в квітні. І логічно припустити, що ціни на бензин для споживача знизяться. Але важливо розуміти, що в ціні бензину для кінцевого споживача складова нафти близько 40%, решта - це податки, які розраховуються в євро. А гривня вже зараз істотно ослабла і на тлі кризи, швидше за все, продовжить дешевшати і нівелює ефект від дешевої нафти", - сказав він.

Крім того, Чернявський зазначив, що Білорусь вже обмежила поставки нафтопродуктів в Україну, оскільки сама відчуває дефіцит з-за невизначеності з постачаннями російської нафти на свої заводи.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим на українському ринку вже відчувається дефіцит дизельного палива і газу, який теж відкоригує ціни на паливо.

Як повідомляли Українські Новини, обвал цін на нафту став найгіршим за останні 29 років.

Також АМКУ прогнозує падіння вартості бензину з-за обвалу цін на нафту.

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