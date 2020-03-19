Як гуляти з дітьми на вулиці під час карантину: поради лікаря Комаровського

Відомий педіатр України доктор Комаровський розповів, що під час карантину прогулянки з дітьми просто необхідні, інакше позбавлення дитини свіжого віку може обернутися серйозними для нього захворюваннями - бронхіт, тонзиліт, дерматитом, астмою, загостренням алергії, а також розповів про правила прогулянок під час карантину. Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Медик повідомив, що гуляти можна, але за певних умов.

Під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;

Діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію;

Ви маєте можливість залишити власну оселю не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по дорозі двері, поручні, кнопки і т. д.

Ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, зрештою, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаної і в більшості випадків практично не вентильованої кабіни ліфта;

Ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж лавочка біля під'їзду.

Доктор Комаровський порадив дорослим цілком кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від "подвигу материнства".

"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою", - сказав Комаровський.

Як повідомляли Українські Новини, Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавирусе.

Різновиди коронавіруса і де він поширюється: доктор Комаровський дав поради при епідемії.