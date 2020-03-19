Як гуляти з дітьми на вулиці під час карантину: поради лікаря Комаровського

Відомий педіатр України доктор Комаровський розповів, що під час карантину прогулянки з дітьми просто необхідні, інакше позбавлення дитини свіжого віку може обернутися серйозними для нього захворюваннями - бронхіт, тонзиліт, дерматитом, астмою, загостренням алергії, а також розповів про правила прогулянок під час карантину. Про це повідомляється на його сторінці в Facebook. Медик повідомив, що гуляти можна, але за певних умов. Під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми; Діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію; Ви маєте можливість залишити власну оселю не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по дорозі двері, поручні, кнопки і т. д. Ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, зрештою, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаної і в більшості випадків практично не вентильованої кабіни ліфта; Ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж лавочка біля під'їзду. Доктор Комаровський порадив дорослим цілком кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від "подвигу материнства". "Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою", - сказав Комаровський. Як повідомляли Українські Новини, Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавирусе. Різновиди коронавіруса і де він поширюється: доктор Комаровський дав поради при епідемії.