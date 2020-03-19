Секретар РНБО Данилов заробив у лютому в 5 разів більше окладу

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова за лютий склала майже 88 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.

"За лютий 2020 року у секретаря РНБО А. Данилова посадовий оклад становив 17 100 гривень, надбавка за вислугу років - 3 591 гривню, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як державному експерту з питань таємниць - по 3 420 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 17 100 гривень, премія - 37 800 гривень, зарплата за час відрядження - 4 716 гривень, індексація - 723 гривні. Всього нараховано заробітної плати - 87 870 гривень", - сказано в ньому.

В той же час Данилову було видано 70 735 гривень зарплати за лютий, оскільки з нарахованої суми було виплачено понад 17 тис. гривень податків і зборів.

Першого заступника секретаря РНБО Михайлу Ковалю за лютий було видано більше - 86 775 гривень.

У свою чергу заступники Сергій Кривонос та Сергій Демедюк отримали 72 482 та 70 732 гривні відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова за січень склала майже 100 тис. гривень. Цю суму складають по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. премії, 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць, 755 гривень індексації.

Данилов займає посаду секретаря РНБО з 3 жовтня.