Вимагали знову пустити електрички. Під Києвом люди перекривали з/д колії

У Фастові (Київська область) протестувальники заблокували рух залізничного транспорту з вимогою відновити рух електричок, який було зупинено через карантину. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Так, повідомляється, що рух перекривали близько 50 громадян.

"Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів. Люди були обурені і вимагали відновити рух електропоїздів, який було припинено на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв'язку із запобіганням поширенню в країні гострого респіраторного захворювання COVID-19 ", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради.

Поліцейські запевнили громадян в необхідності таких протиепідемічних заходів.

Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доставили в пункт призначення автотранспортом.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні з 12:00 зупинили приміське залізничне сполучення.

Також Україна вирішила закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.