підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 18:54 4
Суспільство 2020-03-18T19:15:52+02:00
Українські Новини
Вимагали знову пустити електрички. Під Києвом люди перекривали з/д колії

Вимагали знову пустити електрички. Під Києвом люди перекривали з/д колії

Анна Рудык
Карантин, Електричка, Коронавірус, Карантин в Україні
У Фастові вимагали відновити роботу електричок. Фото: поліція
У Фастові вимагали відновити роботу електричок. Фото: поліція

У Фастові (Київська область) протестувальники заблокували рух залізничного транспорту з вимогою відновити рух електричок, який було зупинено через карантину. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Так, повідомляється, що рух перекривали близько 50 громадян.

ьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів. Люди були обурені і вимагали відновити рух електропоїздів, який було припинено на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв'язку із запобіганням поширенню в країні гострого респіраторного захворювання COVID-19 ", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради.

Поліцейські запевнили громадян в необхідності таких протиепідемічних заходів.

Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доставили в пункт призначення автотранспортом.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні з 12:00 зупинили приміське залізничне сполучення.

Також Україна вирішила закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Електричка Коронавірус Карантин в Україні

На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан
Новини
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
В Італії оштрафували українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці 19:04
Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути відновлена на роботі з вибаченнями керівництва, – Павленко 19:01
Вимагали знову пустити електрички. Під Києвом люди перекривали з/д колії 18:54
Пільгові квитки SkyUp для українців, які застрягли за кордоном, вдвічі дорожчі від звичайних 18:53
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok