Пільгові квитки SkyUp для українців, які застрягли за кордоном, вдвічі дорожчі від звичайних

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу повідомив, що для повернення українців з-за кордону авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків за пільговими цінами на нерегулярні рейси в 14 країнах з 17 міст, але як виявилося пізніше, "пільгові" ціни в середньому вдвічі дорожчі від звичайних.

Українці, які намагалися купити квитки за пільговою ціною, в соціальних мережах обурюються через дуже високу ціну.

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"Зараз ми працюємо над введенням рейсів в систему. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями на сайті", - сказали в компанії SkyUp і уточнили, що ціни, які вже є на сайті, мінятися не будуть.

Водночас українцям, які не змогли вилетіти з Лісабона в Україну, в посольстві України в Португалії також порекомендували купувати квитки за ціною, яку пропонує авіакомпанія.

Так, ціни на квитки з Парижа на 21, 23 березня встановили на рівні від 6495 грн, водночас в квітні на цей же рейс вони обійдуться в 3330 гривень.

Рейс Париж-Київ. Скриншот: SkyUp

З Лісабона рейс запустили на 22 березня, ціни на квитки стартують від 7 389 гривень, при ціні 2816 грн в квітні.

Рейс Лісабон-Київ. Скриншот: SkyUp

Ціни на рейс Аліканте - Київ встановили на рівні 7090 гривень, рейс відправляється 21 квітня, квитки на цей рейс пізніше обійдуться в 2680 грн.

Рейс Аліканте-Київ. Скриншот: SkyUp

З Відня рейс на Київ запланований на 21 березня, ціни на квитки від 4 412 гривень.

Рейс Відень-Київ. Скриншот: SkyUp

З Варшави квитки на Київ на 21 березня можна купити за 4 395 гривень.

Рейс Варшава-Київ. Скриншот: SkyUp

Рейс з Праги вирушить до Києва 25 березня, вартість квитків від 4 414 гривень.

Рейс Прага-Київ. Скриншот: SkyUp

Ціни на рейс з Тбілісі до Києва на 22 березня встановили від 5 573 гривень, при цьому на 4 квітня на цей же рейс вартість квитків вже становитиме 2 353 гривні.

Рейс Тбілісі-Київ. Скриншот: Skyup

При звичайній ціні в квітні з Неаполя до Києва на рівні 2410 гривні, спецрейс 23 березня обійдеться в 5005 гривень.

Рейс Неаполь-Київ. Скриншот: Skyup

Ціни на квитки до Києва зі Стамбула на 20 березня встановили від 4 401 гривні.

Рейс Стамбул-Київ. Скриншот: Skyup

Поки з Барселони в березні рейсів на сайті авіакомпанії не показує, але на 4 квітні квитки можна купити за 3265 гривні, далі ціни на цей же рейс від 1868 гривні.

Рейс Барселона-Київ. Скриншот: Skyup

Також мають з'явиться квитки на березень на такі напрямки:

Берлін

Стокгольм

Мюнхен

Франкфурт

Таллінн

Цюріх

Лондон.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ різко накрутила ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Після цього Кабмін вирішив встановити граничну вартість авіаквитків в Україні.