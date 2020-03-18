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18 березня 2020, середа, 20:01 44
Транспорт 2020-03-18T22:45:02+02:00
Українські Новини
Пільгові квитки SkyUp для українців, які застрягли за кордоном, вдвічі дорожчі від звичайних

Пільгові квитки SkyUp для українців, які застрягли за кордоном, вдвічі дорожчі від звичайних

Ярина Вацяк
Карантин, SkyUp, Ціни на квитки, Коронавірус, Закриття кордонів, українці за кордоном, рейси в Україну
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу повідомив, що для повернення українців з-за кордону авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків за пільговими цінами на нерегулярні рейси в 14 країнах з 17 міст, але як виявилося пізніше, "пільгові" ціни в середньому вдвічі дорожчі від звичайних.

Українці, які намагалися купити квитки за пільговою ціною, в соціальних мережах обурюються через дуже високу ціну.

Люди комментируют Люди коментують "пільгові ціни"

Украинцы задаются вопросом из-за цены на билеты в УкраинуУкраїнці задаються питаннями через ціни на квитки в Україну

Украинцы комментируют Українці коментують "пільгові ціни"

"Пільгові ціни" виявилися вищі від звичайних

Украинцы обсуждают льготные цена на перелет в УкраинуУкраїнці обговорюють пільгові ціни на переліт в Україну

"Зараз ми працюємо над введенням рейсів в систему. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями на сайті", - сказали в компанії SkyUp і уточнили, що ціни, які вже є на сайті, мінятися не будуть.

Водночас українцям, які не змогли вилетіти з Лісабона в Україну, в посольстві України в Португалії також порекомендували купувати квитки за ціною, яку пропонує авіакомпанія.

Так, ціни на квитки з Парижа на 21, 23 березня встановили на рівні від 6495 грн, водночас в квітні на цей же рейс вони обійдуться в 3330 гривень.

Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Париж-Київ. Скриншот: SkyUp

З Лісабона рейс запустили на 22 березня, ціни на квитки стартують від 7 389 гривень, при ціні 2816 грн в квітні.

Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Лісабон-Київ. Скриншот: SkyUp

Ціни на рейс Аліканте - Київ встановили на рівні 7090 гривень, рейс відправляється 21 квітня, квитки на цей рейс пізніше обійдуться в 2680 грн.

Рейс Аликанте-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Аліканте-Київ. Скриншот: SkyUp

З Відня рейс на Київ запланований на 21 березня, ціни на квитки від 4 412 гривень.

Рейс Вена-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Відень-Київ. Скриншот: SkyUp

З Варшави квитки на Київ на 21 березня можна купити за 4 395 гривень.

Рейс Варшава-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Варшава-Київ. Скриншот: SkyUp

Рейс з Праги вирушить до Києва 25 березня, вартість квитків від 4 414 гривень.

Рейс Прага-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Прага-Київ. Скриншот: SkyUp

Ціни на рейс з Тбілісі до Києва на 22 березня встановили від 5 573 гривень, при цьому на 4 квітня на цей же рейс вартість квитків вже становитиме 2 353 гривні.

Рейс Тбилиси-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Тбілісі-Київ. Скриншот: Skyup

При звичайній ціні в квітні з Неаполя до Києва на рівні 2410 гривні, спецрейс 23 березня обійдеться в 5005 гривень.

Рейс Неаполь-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Неаполь-Київ. Скриншот: Skyup

Ціни на квитки до Києва зі Стамбула на 20 березня встановили від 4 401 гривні.

Рейс Стамбул-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Стамбул-Київ. Скриншот: Skyup

Поки з Барселони в березні рейсів на сайті авіакомпанії не показує, але на 4 квітні квитки можна купити за 3265 гривні, далі ціни на цей же рейс від 1868 гривні.

Рейс Барселона-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Барселона-Київ. Скриншот: Skyup

Також мають з'явиться квитки на березень на такі напрямки:

  • Берлін
  • Стокгольм
  • Мюнхен
  • Франкфурт
  • Таллінн
  • Цюріх
  • Лондон.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ різко накрутила ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Після цього Кабмін вирішив встановити граничну вартість авіаквитків в Україні.

 

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