У січні чисельність населення скоротилася на 22,5 тис. осіб

Протягом січня чисельність населення України скоротилася на 22,5 тис. осіб і на 1 лютого склала 41 879,9 тис. осіб.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.



Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 52 народжених.



Як повідомляли Українські Новини, протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб.



У 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.



За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.



Раніше колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.



Згідно з дослідженням, 20 млн осіб становлять жінки і 17,3 млн осіб - чоловіки.