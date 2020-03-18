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18 березня 2020, середа, 18:39 9
Суспільство 2020-03-18T18:40:35+02:00
Українські Новини
У січні чисельність населення скоротилася на 22,5 тис. осіб

У січні чисельність населення скоротилася на 22,5 тис. осіб

Валерия Драгомирова
населення України, населення, Державна служба статистики
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Протягом січня чисельність населення України скоротилася на 22,5 тис. осіб і на 1 лютого склала 41 879,9 тис. осіб.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 52 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб.

У 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Раніше колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.

Згідно з дослідженням, 20 млн осіб становлять жінки і 17,3 млн осіб - чоловіки.

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