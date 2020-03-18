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18 березня 2020, середа, 17:39 4
Суспільство 2020-03-18T18:30:03+02:00
Українські Новини
У Uber розповіли, чи злетять ціни на таксі через карантин

У Uber розповіли, чи злетять ціни на таксі через карантин

Анна Рудык
Uber, Таксі, Карантин в Україні, ціни на таксі
Таксі
Таксі

Міжнародний сервіс пасажирських автоперевезень Uber, засновник якого продав 90% акцій і звільнився з компанії, не має наміру підвищувати ціни на поїздки на період карантину в Україні.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба сервісу.

"Uber в Україні зараз не змінює ціну та не вводить додаткові акції", - сказали в компанії.

Глава розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Соколянський Георгій зазначив, що у компанії є спеціальна глобальна команда, яка керується у своїй роботі порадами спеціалістів з питань охорони здоров'я, щоб реагувати на кожному ринку, де вона присутня.

Uber намагається забезпечити водіїв засобами дезінфекції, які допоможуть їм підтримувати автомобілі в чистоті.

Наголошується, що кількість коштів обмежена, проте компанія залучає виробників і дистриб'юторів для їх збільшення.

Крім того, Uber має намір надати фінансову допомогу водіям, у разі, якщо у них буде діагностований коронавірус і вони нададуть документи, що підтверджують це, а також, якщо вони будуть знаходитися на індивідуальному карантині чи самоізоляції.

При цьому вони будуть відключені від програми на 14 днів згідно із зазначенням органів охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, BlaBlaCar частково змінив роботу в умовах карантину: як дістатися між містами.

Також на час карантину у Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом.

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