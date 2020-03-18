У Uber розповіли, чи злетять ціни на таксі через карантин

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба сервісу.

"Uber в Україні зараз не змінює ціну та не вводить додаткові акції", - сказали в компанії.

Глава розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Соколянський Георгій зазначив, що у компанії є спеціальна глобальна команда, яка керується у своїй роботі порадами спеціалістів з питань охорони здоров'я, щоб реагувати на кожному ринку, де вона присутня.

Uber намагається забезпечити водіїв засобами дезінфекції, які допоможуть їм підтримувати автомобілі в чистоті.

Наголошується, що кількість коштів обмежена, проте компанія залучає виробників і дистриб'юторів для їх збільшення.

Крім того, Uber має намір надати фінансову допомогу водіям, у разі, якщо у них буде діагностований коронавірус і вони нададуть документи, що підтверджують це, а також, якщо вони будуть знаходитися на індивідуальному карантині чи самоізоляції.

При цьому вони будуть відключені від програми на 14 днів згідно із зазначенням органів охорони здоров'я.

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