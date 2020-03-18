підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Росії, – Портнов
18 березня 2020, середа, 16:49 6 Документ
Судова влада 2020-03-18T17:45:02+02:00
Українські Новини
Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Ро

Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Росії, – Портнов

Сергій Паламаренко
Андрій Шевченко, Андрій Портнов, держзрада, Посол України в Канаді
Андрій Шевченко. Фото: Andriy Shevchenko / Facebook
Андрій Шевченко. Фото: Andriy Shevchenko / Facebook

Юрист Андрій Портнов повідомив, що прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) відкрила кримінальне провадження щодо посла України в Канаді Андрія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Вірус вірусом, а боротьбу з ворогами держави, які проголосили себе героями і патріотами, ніхто не відміняв. За моєю заявою вчора прокуратурою АРК розпочато кримінальне провадження стосовно посла України в Канаді Шевченка. ст. 111 КК України - державна зрада. Нагадую, фігурант уклав в окупованому Криму операцію продажу своєї землі за російськими законам, за російські рублі та на російському нотаріальному бланку, чим визнав юрисдикцію Росії в українському Криму", - написав Портнов.

Також на офіційному веб-сайті Портнова опубліковано рішення Верховного Суду у справі "канадських санкцій".

Нагадаємо, посол України в Канаді Андрій Шевченко продав свої 2 га кримської землі за законодавством Російської Федерації.

Крім того, Портнов опублікував доручення, за яким посол України в Канаді продав свою землю в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав, що Посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ (МЗС) України систематично повідомляли владі Канади про Портнова недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій.

Більше новин про: Андрій Шевченко Андрій Портнов держзрада Посол України в Канаді

Андрій Шевченко увійшов до Президії федерації голь...
Проти Вакарчука відкрили кримінальну справу за ухи...
Порошенко не з'явиться на допит у ДБР 31 січня чер...
Прокуратура почала розслідування, як посол України...
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус
У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Новини
Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати 17:25
У Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом 17:25
Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Росії, – Портнов 16:49 Документ
Ціни на противірусні овочі значно зросли за 3 дні 16:49
Хворий коронавірусом депутат Шахов ходив на засідання комітету: всі присутні там самоізолювалися 16:38
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Серед 14 випадків коронавірусу в Україні є депутат, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok