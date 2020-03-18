Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Росії, – Портнов

Прокуратура Криму почала розслідувати як посол України в Канаді продав свою землю на півострові за законами Ро

Юрист Андрій Портнов повідомив, що прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) відкрила кримінальне провадження щодо посла України в Канаді Андрія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Вірус вірусом, а боротьбу з ворогами держави, які проголосили себе героями і патріотами, ніхто не відміняв. За моєю заявою вчора прокуратурою АРК розпочато кримінальне провадження стосовно посла України в Канаді Шевченка. ст. 111 КК України - державна зрада. Нагадую, фігурант уклав в окупованому Криму операцію продажу своєї землі за російськими законам, за російські рублі та на російському нотаріальному бланку, чим визнав юрисдикцію Росії в українському Криму", - написав Портнов.

Також на офіційному веб-сайті Портнова опубліковано рішення Верховного Суду у справі "канадських санкцій".

Нагадаємо, посол України в Канаді Андрій Шевченко продав свої 2 га кримської землі за законодавством Російської Федерації.

Крім того, Портнов опублікував доручення, за яким посол України в Канаді продав свою землю в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав, що Посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ (МЗС) України систематично повідомляли владі Канади про Портнова недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій.