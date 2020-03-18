Іноземцям в Україні дозволили не переоформляти дозвільні документи на проживання в період карантину

В умовах загальнонаціонального карантину в Україні, Кабінет Міністрів звільнив іноземців від переоформлення дозвільних документів на проживання до відміни карантину.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"... Проєктом постанови пропонується надати можливість іноземцям та особам без громадянства в 30-денний строк від дня скасування карантину звернутися з метою вирішення питань врегулювання законного статусу перебування в Україні. У цьому випадку до них не будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, вносячи відповідну ініціативу.

Зі слів міністра, відповідну пропозицію внесено у зв'язку з тим, що в особливий період введення на всій території України карантинних обмежень або надзвичайних станів іноземці не матимуть можливості вчасно звернутися в Державну міграційну службу для вирішення питання продовження терміну перебування в країні, оформлення або обміну посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Міністри підтримали внесену ініціативу.

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов повідомив, що Україна закриє кордони для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 через 48 годин на 2 тижні для іноземних громадян.

Нагадаємо, Кабмін доручив міністерствам розрахувати суму компенсації комунальних послуг у період карантину.