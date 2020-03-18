Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів

У зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня, комунальне підприємство "Київпастранс" оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити по всіх трьох лініях метро.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв'язку з цим, КП "Київпастранс" нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, дублюючі гілки метро", - йдеться в повідомленні.

Святошинсько-Броварська лінія метрополітену (червона гілка метрополітену)

ст. м. Академмістечко – ст. м Лісова

автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118,

тролейбуси №№ 5,7, 43,50,

трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18

маршрутне таксі № 228.

Сирецько-Печерська лінія метрополітену (зелена гілка метрополітену)

ст. м. Червоний Хутір – ст. м. Сирець

автобуси №№ 51, 63, 45, 91,

тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к,

трамваї №№ 14, 15, 18

маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену (синя гілка метрополітену)

ст. м. Героїв Дніпра – ст. м. Теремки

автобуси №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119,

тролейбуси №№ 11,12, 42Д, 43, 45,

трамваї №№ 11, 12, 16, 17, 19

маршрутні таксі № 155, 166, 500.

Раніше Українські Новини писали, у скільки українцям обійдеться таксі в якості альтернативи закритого метро.

Крім карантину, з 18 березня в маршрутках має бути не більше 10 пасажирів в салоні і вони всі повинні бути в масках.