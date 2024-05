Про це пише напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim News Agency.

Так, повідомляється, що інцидент стався, коли президент Ірану повертався після урочистого відкриття дамби на спільному кордоні з Азербайджанською Республікою.

Як повідомляється, деякі люди з оточення президента зв'язалися з командним центром, що "дає надію на те, що аварія обійшлася без жертв".

Вказується, що до складу президентського конвою входили три гелікоптери. Два з них, на борту яких перебували міністри і чиновники, благополучно приземлилися.

На борту гелікоптера з президентом також перебували Сейєд Мохаммад-Алі Аль-Хашем, імам п'ятничної молитви в Тебрізі, і міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян.

За даними видання, рятувальні команди Товариства Червоного Півмісяця Ірану, військові та поліція були розгорнуті в цьому районі, щоб знайти гелікоптер.

Також зазначається, що місцеві жителі кажуть, що ситуація незрозуміла через туманну погоду в цьому районі.

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran , has experienced an incident in East Azerbaijan. However, some of the president's companions on this helicopter…

Офіційної інформації Іран наразі не надавав. Уряд Ісламської Республіки Іран у соцмережі Х останнім повідомленням поінформував про Президенти Ісламської Республіки Іран та Азербайджанської Республіки зустрілися та обговорили один із одним в кулуарах церемонії відкриття спільного проєкту дамби на прикордонній річці Арс.

🇮🇷|The presidents of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan met and discussed with each other on the sidelines of the opening ceremony of the joint project of Qiz Qalasi Dam on the Ars border river.