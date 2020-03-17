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17 березня 2020, вівторок, 16:42 519
Суспільство 2020-03-17T17:15:02+02:00
Українські Новини
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським

В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським

Таня Войтюк
Kharkiv Palace 5*, Олександр Ярославський, Ярославський, Харківщина
Ярославський
Ярославський

Щойно в Харкові завершилося перше засідання першого в Україні антикризового штабу під головуванням Олександра Ярославського, власника і президента групи DCH. На зустріч в належному бізнесменові готелі Kharkiv Palace 5* прибутку харківський мер Геннадій Кернес і губернатор Харківщини Олексій Кучер. Місцевим журналістам вдалося зняти збір учасників наради.

Приблизно через годину представники ЗМІ змогли задати питання членам антикризового штабу.

"Олександр Ярославський управляє штабом, його основна місія - організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним. Це маски, це тест-системи, це апарати штучного дихання. Ми тільки що з Олександром і Геннадієм Кернесом обговорили питання залучення інших бізнесменів", - повідомив глава обладміністрації Харківській області Олексій Кучер. Окремо він сказав журналістам Харків Times, що після вчорашньої, 16 березня, зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу Ярославський "умовно закріплений за Харковом".

Геннадій Кернес підкреслив, що:

"Є ініціатива Олександра Ярославського, щоб ми могли забезпечити можливості регіональної медицини для захисту жителів області, міста Харкова від короновіруса. Для цього ми створили цей штаб і запрошуємо бізнесменів, які мають у своєму розпорядженні якимись можливостями, брати участь у цій ініціативі. Ми зобов'язуємося зробити все можливе , у нас є Ярославський як прапор, є наші можливості - і у губернатора, і у мене як у харківського міського голови, щоб люди, особливо старшого покоління, відчули турботу про себе".

Мер також анонсував проведення в цей четвер наради харківської влади і бізнесу з метою залучення підприємців до боротьби з епідемією.

У свою чергу, Олександр Ярославський, сказав:

"Харківщина завжди відрізнялася згуртованістю. У нас був колись виклик Євро-2012, ми всі об'єдналися і провели цей захід на найвищому рівні. Зараз ситуація дещо складніша. Але треба просто згадати, що ти харків'янин, слобожанщанін, залізти в кишеню глибше і витягнути звідти побільше".

Бізнесмен підтвердив, що його друг, власник компанії Alibaba, Джек МА  виділив Україні тест-системи на 1 млн чол. загальною вартістю $80 млн, і в Китай за ними полетить президентський борт. Ярославський підкреслив, що тести на 200 тис. чол. залишаться на Харківщині, і розповів про свої фінансові вкладення в подолання кризи:

"На національну програму, яку вчора озвучив президент, - на медицину, на людей старшого віку - я дав вчора $2 млн. І сьогодні на регіональну харківську програму виділив ще $1 млн. Треба буде більше, дам більше. Це час, коли потрібно думати не тільки про себе ".

Окремо він закликав своїх колег-бізнесменів "не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину. А засунути руку в кишеню до манжет, і від душі дати рідному регіону. Прізвища всі відомі, обов'язково опублікуємо, хто дав, хто не дав. Гроші ми зберемо точно. Харківщина не залишиться без медичного обладнання та матеріалів, а пенсіонери не залишаться без уваги".

Після завершення брифінгу Олександр Ярославський подякував харківським мера і губернатора за співпрацю і сказав, що вони "моментально включилися". "Завдання це нам по плечу, ми її вирішимо, як вирішували все до цього", - резюмував він.

Антикризовий штаб зараз займається збором інформації про потреби медустанов регіону, щоб оцінити загальний обсяг необхідного фінансування, оскільки на сьогоднішній день відома тільки чисельність соціально вразливих груп населення і приблизні витрати на забезпечення їх продовольчими наборами. Штаб буде регулярно надавати звіти про свою діяльність в розрізі джерел фінансування і статей витрат.

В Україні це перший приклад роботи антикризового штабу, що підтвердив журналістам Олексій Кучер.

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