Ярославский договорился с Джеком МА, и в Украину едут тест-системы на короновирус

Cамый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $80 млн. Об этом вчера сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания в ОП с представителями большого бизнеса.

Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным, расказал глава государства.

Как известно, Александра Ярославского и Джека Ма связывают дружеские отношения. Ранее китайский миллиардер побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина. После этого бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал поздравления "каразинцам" с 215-летним юбилеем вуза.

Как сообщают украинские СМИ, на совещании в ОП обсуждалась координация действий власти и крупного бизнеса в рамках борьбы с эпидемией короновируса.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения COVID-19, в том числе два в Киеве, и один летальный случай.