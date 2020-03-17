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17 марта 2020, вторник, 08:45 2938
Общество 2020-03-17T08:45:09+02:00
Українські Новини
Ярославский договорился с Джеком МА, и в Украину едут тест-системы на короновирус

Ярославский договорился с Джеком МА, и в Украину едут тест-системы на короновирус

Татьяна Зотова
Пандемия, DCH, Коронавирус, Александр Ярославский, Джек Ма, Группа DCH
Александр Ярославский и Джек Ма Фото: Харьков 1654
Александр Ярославский и Джек Ма Фото: Харьков 1654

Cамый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $80 млн. Об этом вчера сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания в ОП с представителями большого бизнеса.

Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным, расказал глава государства.

Как известно, Александра Ярославского и Джека Ма связывают дружеские отношения. Ранее китайский миллиардер побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина. После этого бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал поздравления "каразинцам" с 215-летним юбилеем вуза.

Как сообщают украинские СМИ, на совещании в ОП обсуждалась координация действий власти и крупного бизнеса в рамках борьбы с эпидемией короновируса.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения COVID-19, в том числе два в Киеве, и один летальный случай.

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