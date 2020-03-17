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17 марта 2020, вторник, 11:03 529
Политика 2020-03-17T11:03:37+02:00
Українські Новини
Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Анна Рудык
Александр Ярославский
Александр Ярославский

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикрикризисный штаб на Харьковщине. Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе Президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением короновируса в Украине. 

В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер самый богатый человек Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $80 млн. Об этом вчера рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным.

 

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