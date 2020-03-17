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17 березня 2020, вівторок, 14:33 18
Фінанси 2020-03-17T15:18:42+02:00
Українські Новини
Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції

Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції

Валерия Драгомирова
Карантин, компенсація, Фонд соцстрахування
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Фонд соцстрахування буде компенсувати 50% зарплати в разі самоізоляції для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомила під час брифінгу керівник Фонду соцстрахування Олена Дума, передають Українські Новини.

"Сьогодні затверджений закон, який розширив перелік страхових випадків. Так, на час самоізоляції під медичним наглядом і перебування в лікарнях для запобігання поширення коронавірусу Фонд соцстрахування буде компенсувати 50% заробітку", - сказала вона.

При цьому вона додала, що спрощена процедура отримання лікарняних листів.

"Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності", - додала Дума.

За її словами, Фонд соцстраху готовий консультувати і надавати відповідну допомогу населенню.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив бюджет фонду соціального страхування з доходами 29,22 млрд гривень (з урахуванням залишку на початок року) і витратами 29,19 млрд гривень на 2020 рік.

Крім того, пенсіонерам виплатять по 1 тис. гривень допомоги.

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