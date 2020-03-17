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17 березня 2020, вівторок, 10:34 4
Судова влада 2020-03-17T11:15:02+02:00
Українські Новини
Заступник генпрокурора Чумак подав у відставку

Заступник генпрокурора Чумак подав у відставку

Анна Рудык
Генпрокуратура, Віктор Чумак, Відставка, Офіс Генпрокурора
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak

В той час, як Рада схвалила призначення Венедиктової генпрокурором, заступник генерального прокурора Віктор Чумак подав у відставку.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, опублікувавши свою заяву, передають Українські Новини.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всіх тих, хто в нас вірив і нас підтримував", - написав він.

В заяві не вказана причина звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедиктової. Згідно Конституції, президент призначає генпрокурора за згодою Ради. До цього Венедиктова займала посаду виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань. Венедиктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики. Венедиктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.

Раніше, 5 березня, Рада висловила недовіру генпрокурора Руслану Рябошапці.

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