Як зараз працює київський метрополітен: поїзди ходять в звичайному режимі

У Києві станом на вівторок, 17 березня, метрополітен ще працює, але людей значно менше, ніж зазвичай. Про це повідомляє 112.ua. "Страна" повідомляє, що метро Лісова працює у звичному режимі. Тут багато пасажирів, які поспішають на роботу, здійснюється продаж жетонів і спостерігається звична торгівля в метро.

Як повідомляє "Київський метрополітен" Facebook, інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на сторінках в соцмережах.

"Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями", - зазначили на сторінці метрополітену.

Співробітник метрополітену повідомила виданню "Страна", що сьогодні метро працює. "Нам ніхто нічого не повідомляв", - повідомила вона "Стране". На уточнююче питання, чи буде працювати метро завтра співробітниця знизала плечима: "Ніхто не знає".

Повідомляється, що "Лісова" найзавантаженіша в столичному метро. Щодня нею користується понад 59 000 чоловік.

Також повідомляється, що з вівторка, 17 березня, у зв'язку з карантином в Україні заборонені не тільки регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом, але і припинена робота метрополітену по всій країні.

Також, згідно з законопроектом, за порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

Крім того, 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.