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17 березня 2020, вівторок, 09:45 34
Верховна Рада і партії 2020-03-17T11:15:03+02:00
Українські Новини
Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину

Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину

Анна Рудык
Кабмін, Комунальні тарифи, комунальні платежі, Коронавірус, Карантин в Україні
Оплата комуналки
Оплата комуналки

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

За ухвалення законопроекту №3219 в цілому проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рада встановила, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється: нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Також парламент наразі заборонив примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат в квартирах, кімнат, житлових секцій або блоків у гуртожитках, інших житлових приміщень), що належать на праві приватної власності громадянам України, при примусовому виконанні рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг з житлових приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

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