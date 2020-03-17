Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

За ухвалення законопроекту №3219 в цілому проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рада встановила, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється: нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Також парламент наразі заборонив примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат в квартирах, кімнат, житлових секцій або блоків у гуртожитках, інших житлових приміщень), що належать на праві приватної власності громадянам України, при примусовому виконанні рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг з житлових приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.