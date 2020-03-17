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17 березня 2020, вівторок, 09:14 5
Верховна Рада і партії 2020-03-17T09:32:37+02:00
Українські Новини
Рада віднесла карантин до форс-мажорних обставин

Рада віднесла карантин до форс-мажорних обставин

Анна Рудык
Верховна Рада, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Facebook/ОДА
Карантин. Фото: Facebook/ОДА

Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

За ухвалення законопроекту №3219 в цілому проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також Рада ввела заборону на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Крім того, Рада встановила, що на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), власник підприємства, установи, організації або уповноважений орган може змінювати режими роботи органів, установ, підприємств і організацій, зокрема, прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб.

При цьому інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

Тим часом Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

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