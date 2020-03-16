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16 березня 2020, понеділок, 23:03 19
Фінанси 2020-03-17T00:30:03+02:00
Українські Новини
На час карантину українці зможуть піти в неоплачувану відпустку, — законопроект

На час карантину українці зможуть піти в неоплачувану відпустку, — законопроект

Кира Молчанова
Законопроект, Відпустка, Законодавство України, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки в Україні вирішують закрити метрополітени, 9 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити співробітникам компаній, підприємств, установ йти у відпустку без збереження заробітної плати на період запровадження карантину.

Про це йдеться в законопроекті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Згідно з існуючим законодавством, за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів у році.

Документом депутати пропонують у випадку введення карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включати в загальний строк, встановлений у кількості 15 днів.

Авторами законопроекту виступили голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Ради Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Наталія Королевська ("Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (депутатська група "За майбутнє"), Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс ("Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Залізняк ("Голос") і депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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