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16 березня 2020, понеділок, 22:01 19
Фінанси 2020-03-17T18:30:13+02:00
Українські Новини
Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроєкт

Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроєкт

Кира Молчанова
Законопроект, Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Крадит. Фото: pexels
Крадит. Фото: pexels

Поки препарати для боротьби з коронавірусом пропонують ввозити без мита, 9 депутатів Верховної Ради хочуть доручити Кабінету Міністрів протягом двох днів розробити нормативно-правові акти, якими буде врегульовано недопущення стягнення іпотеки на період карантину.

Про це йдеться в законопроєкті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується доручити Кабміну призупинити обов'язку виконання основного зобов'язання по іпотеці, і врегулювати недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби.

Авторами законопроєкту виступили голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність"), Наталія Королевська (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (член депутатської групи "За майбутнє"), Сергій Вельможний (член депутатської групи "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс (фракція "Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") і депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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