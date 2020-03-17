Коронавірус перемагає футбол: матчі збірної України з Францією і Польщею, напевно, не відбудуться

Заплановані на останню декаду першого місяця весни товариські матчі збірної України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи УЄФА-2020 з національними командами Франції (27-го березня, Париж) і Польщі (31-го березня, Хожув), з великою вірогідністю не відбудуться. Раніше, як інформували Українські Новини, ці ігри, через спалах пандемії коронавірусу в Європі, мали пройти без глядачів. Однак сьогодні стало відомо, що футболістів національної збірної України можуть просто не пустити вці країни.

Проте повністю картина майбутніх футбольних змагань в Європі стане зрозуміла тільки після наміченої на 16 березня інтернет-наради під егідою УЄФА, куди вирішили скликати всі зацікавлені сторони з приводу комплексних перспектив проведення матчів як на клубному рівні, так і змагань збірних команд.

Окремо зазначено, що серед тем відеоконференції всі внутрішні і міжнародні турніри, в тому числі Євро-2020.

"Подальші заяви будуть після зустрічі", - резюмується в повідомленні УЄФА.

Тим часом, раніше Українські Новини інформували, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як головний орган управління континентальним футболом офіційно заявив про те, що не планує, на даний момент, переносити проведення європейського футбольного чемпіонату через спалах коронавируса.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з представниками міжнародної та місцевої влади щодо ситуації з коронавірусом. Зараз немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - заявили в прес-службі УЄФА.