Контракт з Коболєвим продовжено на 4 роки

Контракт з головою НАК "Нафтогаз Україна" Андрієм Коболевым продовжений. Відповідне рішення було прийнято Наглядовою радою НАК на засіданні 16 березня.

У розпорядженні Українських Новин є документи, що підтверджують прийняття такого рішення. З документами ви можете ознайомитися тут.

Виходячи з витягу з протоколу засідання, контракт з Коболевым продовжено на 4 роки.

"Продовжити термін повноважень і термін дії контракту голови правління Компанії Коболєва А. В. на чотири роки, за умови, що глава правління забезпечить виконання всіх рішень наглядової ради відповідно до вимог його контракту", - йдеться у витримці, спрямованої НАК на адресу Кабінету міністрів.

Чинний річний контракт з головою НАК Коболевым завершується 22 березня. Як повідомляли Українські новини, раніше була інформація, що керівництво НАК може бути змінено на абсолютно нову людини.

Раніше навіть називалася ім'я радника Володимира Зеленського Ігоря Новікова. Однак сам названий претендент категорично спростував можливість очолити НАК.

Питання зміни керівництва "Нафтогазу" додав гостроти проблема премій. У січні Президент Володимир Зеленський просив тодішнього прем'єра Олексія Гончарука не допустити виплату премії в 29 млн доларів керівництву "Нафтогазу" за отримані від "Газпрому" в кінці грудня 2,9 млрд доларів.

Гончарук просив спостережну раду переглянути це питання. В Кабміні вважали, що "Газпром" виконав рішення суду добровільно, завдяки "вищому політичному керівництву України" та міжнародних переговорів.

У відповідь виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що буде вимагати премію в суді.

Інформації про те, що відповіла наглядова рада на прохання уряду, поки немає.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

У свою чергу, ряд джерел, які симпатизують керівництву "Нафтогазу" повідомляли, що питання про зміну Коболєва – це вимоги російської сторони в переговорах про припинення війни на Донбасі та пролонгації газового контракту.