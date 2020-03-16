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  • НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус
16 березня 2020, понеділок, 16:17 37
Економіка 2020-03-16T17:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус

НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус

Ярина Вацяк
НБУ, Заробітчани, грошові перекази, Трудові мігранти, Коронавірус
Гроші
Гроші

Національний банк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів у 2020 році порівняно з 2019 роком, за результатами якого обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $12 млрд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У минулому році перекази заробітчан в Україну становили близько 12 млрд доларів.

"Наші попередні оцінки показують, що через коронавірус їх обсяг зменшиться на суму від 500 млн до 1 млрд доларів. Тобто надходження валюти в країну будуть менше", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в той же час витрати українців на подорожі, а тому і відтік валюти, також зменшаться на суму близько 1,5 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі. 73,1% коштів за офіційними каналами в минулому році надійшли в доларах, 25,3% - у євро, решта - в інших валютах.

Тим часом Приватбанк ввів прямі перекази в Азербайджан, після того, як змінив порядок продажу інвалюти через Приват24.

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