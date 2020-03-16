НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус

Національний банк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів у 2020 році порівняно з 2019 роком, за результатами якого обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $12 млрд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У минулому році перекази заробітчан в Україну становили близько 12 млрд доларів.

"Наші попередні оцінки показують, що через коронавірус їх обсяг зменшиться на суму від 500 млн до 1 млрд доларів. Тобто надходження валюти в країну будуть менше", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в той же час витрати українців на подорожі, а тому і відтік валюти, також зменшаться на суму близько 1,5 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі. 73,1% коштів за офіційними каналами в минулому році надійшли в доларах, 25,3% - у євро, решта - в інших валютах.

Тим часом Приватбанк ввів прямі перекази в Азербайджан, після того, як змінив порядок продажу інвалюти через Приват24.