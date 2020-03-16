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16 березня 2020, понеділок, 15:06 20
Транспорт 2020-03-16T16:15:02+02:00
Українські Новини
Київ не буде перекривати в'їзд у місто, а лише обмежить

Київ не буде перекривати в'їзд у місто, а лише обмежить

Ярина Вацяк
Транспорт, Київ, заборона на в'їзд, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві
Маршрутки Фото: moygrad.kiev.ua
Маршрутки Фото: moygrad.kiev.ua

В той час, як мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби і ресторани, пасажирським перевізникам Київська влада рекомендує обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста.

Про це повідомив представник Київської міської державної адміністрації Українським Новинам.

"Пункт про пересування між містом та іншими населеними пунктами носить рекомендаційний характер. Ніхто забороняти в'їзд громадянам не буде, проте перевізникам рекомендовано максимально обмежити перевезення пасажирів, оскільки в громадському транспорті дуже легко заразитися вірусом", - сказав співробітник.

Також, за його словами, київська влада закликає роботодавців перевести по максимуму працівників своїх підприємств на дистанційну роботу.

"Ми маємо всі згуртується, щоб не допустити поширення вірусу. І перевізники, і влада, і роботодавці", - підкреслив співрозмовник.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник зазначив, що рішення про заборону в'їзду/виїзду з Києва не було прийнято.

"Комісія в частині вирішення закриття міста на в'їзд і виїзд... такого рішення ніхто не ухвалював і поки на сьогодні таких рішень не планується приймати", - зазначив він.

Крім цього, Поворозник підкреслив, що Київ не може обмежувати переміщення людей, оскільки таке рішення може прийняти виключно Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня, КМДА прийняла рішення обмежити в'їзд і виїзд з Києва в зв'язку з карантином.

Одеса також з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

 

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