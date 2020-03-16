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16 березня 2020, понеділок, 14:45 16
Президент 2020-03-16T16:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу

Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в указі №88 від 16 березня, передають Українські Новини.

Рада створена як консультативно-дорадчий орган при Президенті.

Його основним завданням є моніторинг ситуації та підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавіруса в Україні.

Очолює раду сам Зеленський, а секретарем призначено заступник керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Також до ради увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, його заступник - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

Згідно з указом, рада має право отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а також запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський записав звернення до українців через коронавірус.

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