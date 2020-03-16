Чиновники Одесской ОГА подставили всю область: регион остается без "скорых" на время эпидемии

Чиновники Одесской ОГА, в частности, и.о. Генерального директора КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" своими действиями фактически оставили регион без современных автомобилей скорой помощи на время эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба компании "ВиДи Юникомерс", которая выиграла тендер на поставку 85 автомобилей.

По данным компании, ответственные лица Одесской облгосадминистрации уже почти 2 месяца не размещают подписанные и согласованные документы на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством.

В частности, речь идет о подписанном 17 января 2020 между дополнительным соглашением № 3 об улучшении оборудования "скорых" из-за задержки в поставке оборудования, предусмотренного предварительным спецификациям, со стороны субподрядчиков. Данный документ до сих пор не обнародован, как этого требует закон.

"Фактически автомобили уже укомплектованы, и "ВиДи Юникомерс" ожидает возможность передать их Одесской ОГА. Но если чиновники учреждения не выполнят предусмотренные законодательством действия и не обнародуют документы до 22 марта 2020 года, компания не сможет поставить "скорые" в предусмотренные контрактом сроки", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее компания предложила поставить автомобили скорой помощи с улучшенными характеристиками. В частности, вместо ряда элементов китайского производства будут установлены аналоги корейских, турецких и европейских производителей. В отдельных случаях речь идет о значительном улучшении уровня оборудования, обеспечивающего комфортные условия работы медперсонала и больший комфорт при транспортировке пациентов. Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными.