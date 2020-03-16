Акції МХП впали більше ніж на 1 долар з кінця минулого тижня

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з кінця минулого тижня (6 березня) 13 березня знизилися на 16%, або на 1,18 долара, а з 9 березня - на 1% до 6,04 долара, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з кінця минулого тижня (6 березня) акції різко впали з 7,22 долара до 6,1 долара 9 березня, після чого протягом тижня продовжили падіння до позначки 6,04 долара 13 березня.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 37,7% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали на 6% за 2019.

Тим часом МХП спонсорує принц в Саудівській Аравії.