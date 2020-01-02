подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
02 января 2020, четверг, 12:40 29
Экономика 2020-01-02T12:40:52+02:00
Українські Новини
Акции МХП упали на 6% за 2019

Акции МХП упали на 6% за 2019

Елена Литвин
котировки на бирже, биржевые показатели, МХП, Юрий Косюк

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 6,3%, или на 0,65 доллара до 9,7 доллара в период со 2 января по 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

По состоянию на 2 января, котировки находились на уровне 10,35 доллара, а к 31 декабря они снизились до 9,7 доллара.

Самый высокий показатель за год был зафиксирован 24 апреля - 11,6 доллара, самый низкий - 14 октября - 8,42 доллара.

В течении последней недели 2019 года (23-27 декабря) котировки выросли на 3%, или на 0,28 доллара до 9,1 доллара.

При этом 23 декабря котировки снизились с 9 долларов до 8,82 доллара и продержались до 24 декабря, затем 27 декабря повысились до 9,1 доллара.

30 декабря котировки стремительно выросли до 9,72 доллара, после чего незначительно упали, до 9,7 доллара, 31 декабря.

Объем торгов последней сделки 2019 года составил 1,756 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, c 16 по 20 декабря акции МХП сохранились на уровне 9 долларов после роста на прошлой неделе.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.

Больше новостей о: котировки на бирже биржевые показатели МХП Юрий Косюк

Новости
Забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности 13:07
Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы 12:51
Акции Ferrexpo продолжили снижаться и за последнюю неделю их стоимость снизилась на 0,2% 12:40
Акции МХП упали на 6% за 2019 12:40
Венедиктова незаконно совмещает должности главы ГБР и депутата Рады, - Кузьмин 12:29
больше новостей
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится, - Коболев 18:19
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok