Акции МХП упали на 6% за 2019

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 6,3%, или на 0,65 доллара до 9,7 доллара в период со 2 января по 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

По состоянию на 2 января, котировки находились на уровне 10,35 доллара, а к 31 декабря они снизились до 9,7 доллара.

Самый высокий показатель за год был зафиксирован 24 апреля - 11,6 доллара, самый низкий - 14 октября - 8,42 доллара.

В течении последней недели 2019 года (23-27 декабря) котировки выросли на 3%, или на 0,28 доллара до 9,1 доллара.

При этом 23 декабря котировки снизились с 9 долларов до 8,82 доллара и продержались до 24 декабря, затем 27 декабря повысились до 9,1 доллара.

30 декабря котировки стремительно выросли до 9,72 доллара, после чего незначительно упали, до 9,7 доллара, 31 декабря.

Объем торгов последней сделки 2019 года составил 1,756 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, c 16 по 20 декабря акции МХП сохранились на уровне 9 долларов после роста на прошлой неделе.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.