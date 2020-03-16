На Донбасі при обстрілах бойовиків поранені четверо військових

Вчора, 15 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранені два українських військових, ще двоє - отримали бойові поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 15 березня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще два бойове поразки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.

Також бойовики підбили ракетою вантажівку ЗСУ.