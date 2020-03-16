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16 березня 2020, понеділок, 09:05 7
Силові структури 2020-03-16T10:30:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі при обстрілах бойовиків поранені четверо військових

На Донбасі при обстрілах бойовиків поранені четверо військових

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Вчора, 15 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранені два українських військових, ще двоє - отримали бойові поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".  

"Вчора, 15 березня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще два бойове поразки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.

Також бойовики підбили ракетою вантажівку ЗСУ.

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