Польща закрила кордон і сотні українців не можуть потрапити додому. Утворилися кілометрові затори

У Польщі оголосили режим епідемічної загрози і закрили кордон. У зв'язку з цим сотні українців застрягли на кордоні і не можуть повернутися в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Через закриття пішохідного переходу на контрольно-пропускному пункті Медика-Шегині багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі", - йдеться в ньому.

Наголошується, що українські консули розміщують українців в авто співвітчизників у черзі на перетин.

Пробки на кордоні з Польщею. Фото: Обозреватель

Таким чином, сотні українців вже змогли повернутися в Україну.

Згідно з даними, отриманими від польських прикордонників, станом на 16:00 час очікування на виїзд з Польщі становить близько 27 годин для вантажного і 1 години для особистого транспорту на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, близько 6 годин для вантажного і 1 години для особистого транспорту на пункті пропуску Хребенне-Рава-Руська, близько 38 годин для вантажного, 11 годин для автобусів та 10 годин для особистого транспорту на пункті пропуску Корчова-Краковець.

Люди стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фото: Обозреватель

В Telegram-каналі з'явилися групи і чати самокоординації українців для повернення додому.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Нагадаємо, в Україні до 3 квітня ввели загальнонаціональний карантин.