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16 березня 2020, понеділок, 06:00 13
Lifestyle 2020-03-16T06:00:03+02:00
Українські Новини
На годину вперед. Коли переводити годинники на літній час

На годину вперед. Коли переводити годинники на літній час

Валерия Драгомирова
Літній час, Переведення годинника, Літній час-2020
Годинник. Фото: pixabay
Годинник. Фото: pixabay

В останню неділю березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. А це означає, що будемо спати на годину менше.

Українці переходять на літній час в останню неділю березня, на зимовий – в останню неділю жовтня. Тому в цьому році годинники переведуть в ніч з 28 на 29 березня о 3 ранку на одну годину вперед.

Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на стомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію.

Експерти радять починати адаптуватися хоча б за тиждень до переведення годинників. А саме лягати спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

Раніше Українські Новини писали, чи небезпечний для здоров'я перехід на літній час. Прокидаючись на 5-10 хвилин раніше протягом 2-3 днів, можна мінімізувати негативні наслідки.

Як пережити переведення стрілок і мінімізувати шкоду для здоров'я від переходу на новий час.

Крім того, Європарламент вже відмовився від переходу з зимового часу на літній з 2021 року.

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