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01 марта 2020, воскресенье, 09:37 22
Lifestyle 2020-03-01T09:37:01+02:00
Українські Новини
Опасен ли для здоровья переход на летнее время. Как подготовиться

Опасен ли для здоровья переход на летнее время. Как подготовиться

Кира Молчанова
Летнее время, Перевод часов, переход на летнее время
Часы. Фото: Pixabay
Часы. Фото: Pixabay

Украинцы перейдут на летнее время в ночь с 29 на 30 марта. Ровно в 3 часа ночи стрелки часов переведут на 1 час вперед. Некоторые люди после этого испытывают слабость из-за того, что теряют час сна. Переход на зимнее время переносится проще, поэтому Українські Новини собрали советы, которые помогут перенести перевод стрелок.

К переходу на летнее время можно подготовиться, если каждый вечер ложиться спасть на 15-20 минут раньше на протяжении нескольких дней до перевода часов.

Поскольку после перевода часов вечером будет темнеть на час позже, человек может захотеть лечь спасть позже. Не нужно идти у себя на поводу. Ориентироваться можно только на часы, а не на солнечный свет. Также не стоит "верить солнцу", занимаясь повседневными делами. Темнеть будет на час позже, чем мы привыкли. А привыкать к новому режиму придется около недели.

Чувствительные к нарушению сна люди могут испытывать трудности при засыпании вечером и пробуждении утром на протяжении нескольких дней после перевода часов. Таким людям советуют поменьше спать на выходных и меньше нервничать потому что волнение вызовет еще большее нарушение сна.

Чтобы минимизировать последствия, в воскресенье стоит утром впустить свет в комнату и быть активным на протяжении дня. От кофе стоит отказаться на протяжении всего воскресенья.

Просыпаясь на 5-10 минут раньше на протяжении 2-3 дней, можно минимизировать негативные последствия. Гимнастика каждый день поможет держать себя в тонусе. Делать упражнения стоит при ярком свете в течении примерно 30 минут. Вечером упражнения тоже не противопоказаны, но только до наступления темноты.

Кроме кофе и крепкого чая, рекомендуется отказаться еще и от большого количества алкоголя. Ужинать нужно за 3-5 часов до отхода ко сну нежирными продуктами, которые легко переварить. Также стоит исключить любую работу за компьютером за час перед засыпанием и оставить в покое смартфон непосредственно перед засыпанием.

Спальню тоже можно подготовить к переходу на летнее время. Там можно поддержать прохладную температуру воздуха, тишину и полумрак. Это поможет спать здоровым сном. Последний час перед засыпанием нужно провести именно в таком спокойном помещении. Например, за чтением книги. Супруги могут использовать разные одеяла, чтобы ночью не испытывать дискомфорт.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.

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