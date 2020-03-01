Опасен ли для здоровья переход на летнее время. Как подготовиться

Украинцы перейдут на летнее время в ночь с 29 на 30 марта. Ровно в 3 часа ночи стрелки часов переведут на 1 час вперед. Некоторые люди после этого испытывают слабость из-за того, что теряют час сна. Переход на зимнее время переносится проще, поэтому Українські Новини собрали советы, которые помогут перенести перевод стрелок.

К переходу на летнее время можно подготовиться, если каждый вечер ложиться спасть на 15-20 минут раньше на протяжении нескольких дней до перевода часов.

Поскольку после перевода часов вечером будет темнеть на час позже, человек может захотеть лечь спасть позже. Не нужно идти у себя на поводу. Ориентироваться можно только на часы, а не на солнечный свет. Также не стоит "верить солнцу", занимаясь повседневными делами. Темнеть будет на час позже, чем мы привыкли. А привыкать к новому режиму придется около недели.

Чувствительные к нарушению сна люди могут испытывать трудности при засыпании вечером и пробуждении утром на протяжении нескольких дней после перевода часов. Таким людям советуют поменьше спать на выходных и меньше нервничать потому что волнение вызовет еще большее нарушение сна.

Чтобы минимизировать последствия, в воскресенье стоит утром впустить свет в комнату и быть активным на протяжении дня. От кофе стоит отказаться на протяжении всего воскресенья.

Просыпаясь на 5-10 минут раньше на протяжении 2-3 дней, можно минимизировать негативные последствия. Гимнастика каждый день поможет держать себя в тонусе. Делать упражнения стоит при ярком свете в течении примерно 30 минут. Вечером упражнения тоже не противопоказаны, но только до наступления темноты.

Кроме кофе и крепкого чая, рекомендуется отказаться еще и от большого количества алкоголя. Ужинать нужно за 3-5 часов до отхода ко сну нежирными продуктами, которые легко переварить. Также стоит исключить любую работу за компьютером за час перед засыпанием и оставить в покое смартфон непосредственно перед засыпанием.

Спальню тоже можно подготовить к переходу на летнее время. Там можно поддержать прохладную температуру воздуха, тишину и полумрак. Это поможет спать здоровым сном. Последний час перед засыпанием нужно провести именно в таком спокойном помещении. Например, за чтением книги. Супруги могут использовать разные одеяла, чтобы ночью не испытывать дискомфорт.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.