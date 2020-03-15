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15 березня 2020, неділя, 16:06 21
Суспільство 2020-03-15T16:06:10+02:00
Українські Новини
На Рівненщині почав діяти Цілодобовий оперативний штаб та гаряча лінія з протидії коронавірусу

На Рівненщині почав діяти Цілодобовий оперативний штаб та гаряча лінія з протидії коронавірусу

Таня Войтюк
рівненська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Коронавірус. Скріншот видео CBS News
Коронавірус. Скріншот видео CBS News

У зв'язку з ситуацією щодо COVID-19, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль ініціював створення Цілодобового оперативного штабу при Рівненській ОДА, повідомляє кореспондент "Українських новин".

Такі ж штаби діють в кожному районі Рівненської області. Крім того, працює обласна гаряча лінія 0 800 500 078, звернувшись на яку, кожен мешканець може отримати всю необхідну інформацію щодо протидії коронавірусу.

За перші 12 годин на гарячу лінію звернулося 48 мешканців області. Люди здебільшого цікавляться симптоматикою захворювання, засобами захисту, запитують, як знайти номер свого сімейного лікаря.

Керманич області Віталій Коваль та його заступники цілодобово чергують в оперативному штабі. Відповідне відео голова ОДА виклав на своїй сторінці в facebook.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус, де можна отримати всю актуальну інформацію.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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