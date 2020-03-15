Захоплюючі серіали, щоб не нудьгувати на карантині

В Україні ввели карантин через коронавірус до 3 квітня. Українцям рекомендують працювати дистанційно, по можливості не виходити на вулицю. Для того, щоб не нудьгувати під час карантину, Українські Новини підготували добірку серіалів.

Відьмак

Дія серіалу, заснованого на однойменній фентезі-сазі Анджея Сапковського, розгортається навколо відьмака Геральта з Рівії - найманця-мутанта, який спеціалізується на знищенні чудовиськ і веде кочовий спосіб життя, намагаючись знайти власне місце в жорстокому світі. Однак коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллой з Цинтра, що зберігає похмурий секрет, відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями.

Мандалорець

Події серіалу будуть відбуватися після краху Імперії і до формування Першого Ордена і розкажуть про пригоди самотнього стрілка на самій околиці Галактики, куди не змогла дістатися Нова Республіка.

Дуже дивні справи (3 сезон)

Події серіалу відбуваються в листопаді 1983 року в невеликому провінційному містечку Хоукінс, розташованому в штаті Індіана, де в місцевій лабораторії, що належить департаменту енергетики США, таємничим чином зникає один із співробітників.

Через деякий час спокій тихого містечка порушує ще одне загадкове зникнення дванадцятирічного хлопчика на ім'я Вілл. Однак, дізнавшись про зникнення товариша, друзі Уілла вирішують не залишатися осторонь і починають власне розслідування.

Моторошні пригоди Сабріни (3 сезон)

Серіал, заснований на однойменному коміксі, оповідає про напіввідьму-напівсмертну Сабріну Спеллман, що живе в містечку Гріндейл. Дівчина живе звичайним життям підлітка: ходить в школу, зустрічається з однокласником і обожнює фільми жахів. Але після свого шістнадцятого дня народження вона повинна зробити вибір: повністю відмовитися від своїх здібностей або стати могутньою відьмою. Здавалося б, рішення очевидно, але Сабріна доведеться повністю розірвати контакти зі своїми друзями-смертними і поїхати в школу для відьом.

Статеве виховання (2 сезон)

Шістнадцятирічний Отіс з малих років знає про те, як справлятися зі складними ситуаціями, які пов'язані з сексом. Вся справа в його матері Джин, адже вона - незворушний і розкутий сексолог. Незважаючи на це, сам Отіс - сором'язливий і незграбний незайманий з патологічною боязню власного тіла. Але одного разу він розуміє, що йому не потрібно займатися цим самому, щоб давати уроки сексуального просвітництва старшокласникам. Тому, заручившись підтримкою бунтарки Мейв, Отіс відкриває підпільну клініку для підлітків в шкільному туалеті.

Новий Папа

Ленні Белардо впав у кому, так що кардиналам нічого не залишається, окрім як вибрати нового понтифіка, їм стає Іоанн Павло III. Він уже готовий повести католицьку церкву в потрібному, як бачиться кардиналам, напрямку, коли Ленні приходить до тями, і мільярди католиків виявляються в непростій ситуації.







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