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15 березня 2020, неділя, 08:35 3
Життя 2020-03-15T15:16:33+02:00
Українські Новини
Безспиртові антисептики: як захиститися від вірусу без шкоди для шкіри

Безспиртові антисептики: як захиститися від вірусу без шкоди для шкіри

Ольга Фандорина
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Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com

У період, коли світом крокує пандемія коронавіруса, дотримання правил гігієни — це простий і надійний спосіб для захисту організму від різного роду захворювань. Одним з ефективних засобів для підтримання високого рівня гігієни є шкірні антисептики для рук. Існують спиртові - про їх існування давно вже всі знають, проте є антисептики і без спирту в складі.

Переваги безспиртових антисептиків:

• дезінфекція ранових поверхонь і слизових оболонок;

• можливість використання дітьми;

• не сушать і не дратують шкіру.

Що входить до складу безспиртових антисептиків:

  1. Хлоргексидин — лікарський препарат з антибактеріальними властивостями, який використовується як антисептик, а також в інших цілях. У готових ліків використовується у вигляді біглюконату. Активна речовина препарату протистоїть різним аеробним і анаеробним бактеріям.
  2. Амідопропіл-бетаїн — руйнує біоплівки, в яких може скупчуватися велика кількість хвороботворних бактерій
  3. Полігексанід — це антибактеріальний компонент на водній основі, який знищує бактерії і при цьому не робить негативного впливу на поверхню.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як приготувати безспиртовий антисептик.

Також про те, як захиститися від коронавіруса.

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