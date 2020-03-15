Безспиртові антисептики: як захиститися від вірусу без шкоди для шкіри

У період, коли світом крокує пандемія коронавіруса, дотримання правил гігієни — це простий і надійний спосіб для захисту організму від різного роду захворювань. Одним з ефективних засобів для підтримання високого рівня гігієни є шкірні антисептики для рук. Існують спиртові - про їх існування давно вже всі знають, проте є антисептики і без спирту в складі.

Переваги безспиртових антисептиків:

• дезінфекція ранових поверхонь і слизових оболонок;

• можливість використання дітьми;

• не сушать і не дратують шкіру.

Що входить до складу безспиртових антисептиків:

Хлоргексидин — лікарський препарат з антибактеріальними властивостями, який використовується як антисептик, а також в інших цілях. У готових ліків використовується у вигляді біглюконату. Активна речовина препарату протистоїть різним аеробним і анаеробним бактеріям. Амідопропіл-бетаїн — руйнує біоплівки, в яких може скупчуватися велика кількість хвороботворних бактерій Полігексанід — це антибактеріальний компонент на водній основі, який знищує бактерії і при цьому не робить негативного впливу на поверхню.

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