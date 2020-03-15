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15 березня 2020, неділя, 13:47 87
Світ 2020-03-15T17:00:02+02:00
Українські Новини
Join Up збирається повернути своїх туристів наступного тижня

Join Up збирається повернути своїх туристів наступного тижня

Ольга Фандорина
Єгипет, Евакуація людей
Літак. Фото: Інформатор
Літак. Фото: Інформатор

Туристичний оператор компанія Join Up має намір повернути своїх українських туристів з Єгипту наступного тижня (16-22 березня) за погодженням з Кабінетом Міністрів.

Про це повідомила Українським Новинам пресслужба компанії.

"У нас туристи, які повинні були повернутися 14 і 15 березня, будуть повернуті в Україну рейсами на наступному тижні. Як це буде відбуватися і як це буде сплановано на даний момент обговорюється з урядом для того, щоб ми могли розробити оптимальний план дій і план перевезення українців", - сказали в компанії.

Join Up зазначила, що подальше перебування туристів в готелях в Єгипті буде оплачуватися компанією.

Згідно з повідомленням на сайті туроператора, туристи, які відпочивали в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, поки не вивозяться, оскільки готелі закриті на карантин і туристам заборонено їх залишати.

При цьому наголошується, що до 16 березня 23:59 компанія вивозить з-за кордону туристів, які є громадянами інших держав, щоб вони встигли повернутися в країну свого громадянства до закриття авіасполучення.

У період з 13 по 16 березня туроператор не буде відправляти туристів на відпочинок.

На даний момент за кордоном перебувають 14 220 туристів Join Up - українців і громадян інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інфраструктури заявило, що українських туристів у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані.

Також українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому.

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