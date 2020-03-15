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15 березня 2020, неділя, 00:08 160
Суспільство 2020-03-15T00:36:07+02:00
Українські Новини
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані

Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані

Ольга Фандорина
літак, Єгипет, Евакуація, Українці
Літак. Посадка.Фото: pixabay
Літак. Посадка.Фото: pixabay

Українські туристичні оператори скасували зворотні квитки туристам в Єгипті і тепер українці не знають, як повернутися додому. Про це пише українська туристка Антоніна Маровди у своєму Facebook.

"Завтра о 5-50 ранку я вже був вилітати в Бориспіль, але мій квиток не дійсний. 60000 українському (і мене разом з ними) мають евакуювати з Єгипту за три дні! Однак, з 14-го березня чартери перестали літати, а значить додому вже не повернулися дуже багато туристів. Як сказав гід Join Ap "літати порожніми з Борисполя, чартерам просто не вигідно". Віддати належне нашому туроператору перебування в готелі нам оплачують, однак, "сарафанне" радіо повідомляє, що так з тур фірмою пощастило не всім. Рейси ... теоретично ... можуть відновити в понеділок", - написала Антоніна.

Як повідомляли Українські Новини, як повернутися додому і куди ще можна виїхати: вся інформація від митниці.

Кабмін поки не має наміру вводити обмеження пересування по Україні.

Також "Укрзалізниця" тимчасово скасовує пасажирські потяги до Польщі.

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Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані
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