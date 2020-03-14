Як повернутися додому і куди ще можна виїхати: вся інформація від митниці

Європейські країни почали запроваджувати обмеження через стрімке поширення коронавірусу. Від 16 березня Україна закриває кордони для майже всіх іноземців, а від 17 березня призупиняються всі пасажирські авіаперельоти. Державна митна служба України зібрала докупи всю інформацію, яка відома станом на 23:00 п'ятниці, 13 березня, про наявне сполучення із іншими країнами та роботу пунктів пропуску на кордоні.

Коли Україна закриває кордон для громадян третіх країн?

16 березня від 00:01 Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Що робити далі - вирішить РНБО залежно від ситуації із поширенням коронавірусу Covid-19 у світі.

Чи зможуть потрапити до України іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні?

Так.

Чи зможуть громадяни України повернутись додому у зв’язку з закриттям кордону? Як швидко це потрібно зробити?

Так, зможуть. Після повернення з країн, де зараз вирує коронавірус, українці проходитимуть процедуру обсервації (у разі виявлення симптомів вірусу). Через три доби (від 17 березня) закривається регулярне авіасполучення. Громадян України просять впродовж цього часу повернутися додому. Усім, хто не встигатиме з об’єктивних причин це зробити, рекомендують звернутися до українських консульств. Таких співвітчизників повертатимуть додому окремими нерегулярними рейсами.

Що відомо щодо сполучення із країнами-сусідами?

Польща вводить тимчасову заборону на в’їзд для іноземців. Вона почне діяти в ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 березня. Тоді ж призупинять міжнародні повітряні та залізничні сполучення.

Чехія закриває кордони країни на в’їзд і виїзд з опівночі 16 березня. "Починаючи з опівночі 16 березня буде встановлено повну заборону на поїздки з Чехії. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії понад 90 днів, також не дозволяється подорожувати", – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Болгарія до кінця тижня оголосить список країн, куди громадянам не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Словаччина від 8-ї ранку 13 березня обмежила для іноземців в’їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи від неділі, 15 березня, від 12-ї години ночі.

Чи торкнеться вантажних перевезень закриття Україною кордону?

Ні. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Здорова економіка, стабільне постачання сировини і критичного імпорту, виконання експортних контрактів допомагають забезпечувати виконання соціальних функцій як державним апаратом, так і свідомим бізнесом.

Чи зможуть в’їхати до України водії вантажних автомобілів, транзитного транспорту, екіпажі суден, які не є громадянами України?

Екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватись медичному огляду.

Які види сполучення для вантажних перевезень працюватимуть на час карантину?

Працюватимуть всі великі пункти пропуску, зокрема основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів. Держмитслужба переслідувала інтереси бізнесу, подаючи до Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. Бізнес не має постраждати.

Як виглядає ситуація із вантажними перевезеннями країнами Європи? Чи є обмеження?

Кордон Італія – Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також зі Словенії до Італії.

Кордон Хорватія – Словенія: Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

Кордон Угорщина – Словенія: Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

Кордон Австрія – Словенія: На даний момент немає ніяких обмежень.

На який пункт пропуску прямувати вантажівкам, допоки РНБО не затвердив перелік пунктів пропуску, які будуть закриті на час карантину?

Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Разом з тим, доцільно відстежувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час.

Чи вплине закриття частини пунктів пропуску на порядок оформлення митних декларацій?

Ні. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краківець" Галицької митниці.

Як митниця перевірятиме гуманітарні вантажі?

За пришвидшеною процедурою. Протягом одного дня.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине.

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